Bolu’da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bolu’da 2 gündür yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 75 santimetreyi aştı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından okulların 1 daha tatil edildiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an Kursları dahil) 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinin tamamında, şehir merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz havanın devam ettiği bildirildi. Kar yağışı nedeniyle Eflani ilçesinin tamamında, merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Eflani ilçesinin tamamında, Karabük ve diğer ilçelerde ise 25 Kasım Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Aksaray’da eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi

Aksaray’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün tatil edilen okullar, gece yapılan açıklamayla yarın da tatil edildi.

Aksaray’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve bugün sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle tipi ve buzlanma riskine karşı eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmişti. Soğuk hava nedeniyle gece Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın için de okulların tatil edildiği açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde gece saatleri itibari ile etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile engelli, çocuğu kreş ve anaokulunda devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kırşehir’de okullar 1 gün tatil edildi

Kırşehir genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Yoğun kar yağışının ardından oluşan tipi sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla okulların tatil edildiği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Tokat’ta taşımalı eğitime bir gün ara

Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı günü taşımalı eğitim gören öğrencilere izin verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü, 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Yozgat'ta eğitim öğretime bir gün daha ara verildi

Yozgat'ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre il genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle tedbirler alınırken aynı zamanda eğitim öğretime ara verildiği açıklandı. Ayrıca hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Malatya'da 10 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi

Malatya Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime devam edeceği belirtilirken, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde ise eğitim ve öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verileceği açıklandı.

Ayrıca, eğitime ara verilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlıkları bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ardanuç, Yusufeli, Şavşat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardanuç, Yusufeli, Şavşat ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Artvin genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji İl Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda, özellikle Ardanuç, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle tedbirler alındı.

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ardanuç, Yusufeli, Şavşat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 26 Kasım Salı günü eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kararın, olası ulaşım aksaklıkları ve öğrencilerin güvenliğini sağlama amacıyla alındığı ifade edildi.

Ayrıca, belirtilen ilçelerde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmaması ve karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına kolaylık sağlaması konusunda uyarıda bulundu.

Bayburt’ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı. Salı günü de okullar tatil olacak.

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari İzinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Sivas’ta okullar bir gün daha tatil edildi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, “Sevgili öğrenciler bölgemizde etkisini sürdürecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okullarda 26.11.2024 Salı, bir gün daha eğitim ve öğretime ara veriyoruz " ifadelerine yer verdi.