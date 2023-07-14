İstiklal Caddesi’nde "Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi" açıldı. Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İnanıyorum ki bu caddeden geçenler İstiklal Caddesi’nde 15 Temmuz hain darbe girişimini tekrar hatırlayacaklar. Bu serginin temel amacı 15 Temmuz’u hatırlatmak, unutmamak, unutturmamak üzere bir iradedir’’ dedi.

Beyoğlu Belediyesi ve Dünya Dergiler Birliği işbirliği ile düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları 15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi’’, İstiklal Caddesi’ndeki Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde açıldı. Serginin açılışına Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan ve birçok ziyaretçi katıldı. Sergide, 15 Temmuz hain darbe girişimi günü yayınlanan dergilerin kapakları yer aldı. Dergi kapaklarında kahraman şehit Ömer Halisdemir’e, şehitlere ve hain darbe girişimine direnen vatandaşlara yer verildiği görüldü.

"Bu serginin temel amacı, 15 Temmuz’u hatırlatmak, unutmamak, unutturmamak üzere bir iradedir’’

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "15 Temmuz, bu ülkede hainliğin vuku bulduğu ve bu milletin bu hainliğe çetin bir şekilde cezasını verdiği tarihin adıdır. 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak üzere bu toprağın çocuklarının üzerinde bir sorumluluk var. Beyoğlu Belediyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer kurumlarıyla birlikte yarın 15 Temmuz’da saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu hain girişim bir kez daha kınanacak, vatanımıza, bayrağımıza, devletimize ve milletimize, mukaddesatımıza uzanan ele nasıl karşılık göstereceğimizi bir kez daha göstermiş olacağız. Dergiler üzerinden bir nesil inşa edilir ve edilmiştir. Bugün Dünya Dergiler Birliği işbirliği ile İstiklal Caddesi’ne bir sergi açarak 15 Temmuz’u unutturmamak adına bir gayret ortaya koyuyoruz. İnanıyorum ki, bu caddeden geçenler İstiklal Caddesi’nde 15 Temmuz hain darbe girişimini tekrar hatırlayacaklar. Bu serginin temel amacı 15 Temmuz’u hatırlatmak, unutmamak, unutturmamak üzere bir iradedir’’ ifadelerini kullandı.

Sergi, 22 Temmuz Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.