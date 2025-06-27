İSTANBUL (İHA) – TECNO, CAMON 40 serisinin beklenen modelleri CAMON 40 Pro 5G ve CAMON 40 Premier 5G’yi, SDN Tech Expo’da düzenlediği lansman etkinliğinde duyurdu.

Yenilikçi ve yapay zekâ odaklı global teknoloji şirketi TECNO, yapay zeka ve anlık fotoğrafçılık alanlarında öne çıkan yeni amiral gemisi serisi CAMON 40’ın Türkiye lansmanı dikkat çekici bir etkinlikle gerçekleştirdi. CAMON 40 serisinin beklenen modelleri CAMON 40 Pro 5G ve CAMON 40 Premier 5G’yi SDN Tech Expo’da düzenlediği lansman etkinliğiyle duyuran TECNO, açıkladığı rekabetçi ürün fiyatlarıyla akıllı telefon pazarındaki uygun fiyatlı amiral gemisi modellerini sunuyor.

Lansman etkinliğinin yanı sıra CAMON 40 Serisini, 5200 mAh bataryaya rağmen sadece 5.75 mm kalınlığa sahip ince akıllı telefon SPARK SLIM’i, oyun konsolu Pocket Go’yu ve AI destekli gözlükleri de geliştirdiği interaktif etkinlik standında teknoloji tutkunlarıyla buluşturan TECNO, SDN Tech Expo’nun en çok ilgi gören standı olarak dikkat çekti.

Global görüntüleme otoritesi DXOMARK tarafından 600 dolar altındaki telefonlar arasında dünyanın en iyi kameralı telefonu unvanını kazanan CAMON 40 Pro 5G ve Fransız Tasarım Ödülü ve MUSE Design Awards gibi prestijli uluslararası ödüllere layık görülen CAMON 40 Premier 5G ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, şirketin TECNO AI Glasses Pro ve TECNO AI Glasses’ı içeren ilk AI gözlük serisi, güçlü AI işlevlerini gelişmiş görüntüleme yetenekleri ve şık tasarımıyla Türkiye’de ilk kez kullanıcıların beğenisine sunuldu.

TECNO CAMON 40 Serisi FlashSnap ve Türkçe destekli AI’ı tanıttı

Yapılan açıklamaya göre, mobil fotoğrafçılıkta yenilikleriyle dikkat çeken şirketin CAMON 40 Serisi, kullanıcıların hızlı ve hareketli anları iyi netlikle yakalamasını sağlıyor. FlashSnap modu sayesinde göz kırpmasından 2600 kat daha hızlı çekim yapabiliyor. 1/12346 saniyelik süper deklanşör hızıyla. Tek Dokunuş Düğmesi, kullanıcıların sadece 15 saniyede 9 seri çekim yapmasını sağlıyor. BestMoment AI tarafından desteklenen sistem, deklanşöre basılmadan 0,5 saniye önce ve sonra kareleri yakalıyor ve en iyi çekimi otomatik olarak seçiyor, böylece hiçbir özel an kaçırılmıyor. 50 MP Sony LYT-701 Ultra Gece Kamerası, yüksek 56,25 daha fazla ışık toplayarak düşük ışıkta bile keskin sonuçlar sunuyor. CAMON 40 Premier 5G, 50 MP Ultra Geniş, 50 MP Periskop Telefoto, Göz Takipli 50 MP Selfie Kamerası ve 4K 60 fps Ultra Gece Videosu özellikleriyle fotoğrafçılık deneyimini daha da ileri taşıyor.

TECNO AI artık Türkçe konuşuyor: Yapay zekâ deneyimi yerelleşiyor

Açıklamaya göre, CAMON 40 Serisi, şirketin AI deneyimini yerelleştirme yolunda attığı en gelişmiş adım. Türkçe dil desteğiyle şirket, AI’yı Türkçe sunan dünyanın ikinci akıllı telefon markası oldu. Türk kullanıcılar artık Ella Assistant ile etkileşim kurabilir, sesli komutlar verebilir, anında çeviri yapabilir ve AI Writing Assistant, Circle to Search ve AI Translate gibi özellikleri kendi dillerinde verimli bir şekilde kullanabilir. Özellikle öğrenciler ve profesyoneller için yararlı olan bu özellikler, dijital üretkenliği sorunsuz hale getiriyor. 360° AI Call Assistant, aramaları yazıya döker ve özetler, takip listeleri oluşturur ve WhatsApp ve Messenger gibi popüler uygulamalarla çalışır; Türkçe ve sekiz dili destekliyor.

Stil ve dayanıklılık için tasarlandı

Fransız Tasarım Ödülleri ve MUSE Tasarım Ödülleri’nden Platin Ödülleri ile dünya çapında tanınan CAMON 40 Serisi, zarafeti akıllı işlevsellikle bir araya getiriyor. Özel Tek Dokunuş Düğmesi, ekran kilidini açmadan anında çekim ve AI erişimi sağlıyor.

IP68/IP69 sertifikaları, Corning Gorill Glass 7i ve TÜV Rheinland onayı ile CAMON 40, zorlu koşullarda dayanıklılık sunuyor. 144Hz kavisli AMOLED ekran, Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlör ve 45W hızlı şarjlı 5200mAh pil, hepsi bir arada amiral gemisi deneyimini tamamlıyor.