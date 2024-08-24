Ordu’nun Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi’nde, 3 bloktan oluşan bir sitenin üst kısmındaki istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu sürüklenen toprak, C Blok'ta bulunan 6 daireye zarar verdi. Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, hasar gören dairelerde kimsenin olmadığını tespit ederek çevrede güvenlik önlemleri aldı.

AFAD ekipleri, yaptıkları inceleme sonrasında, güvenlik gerekçesiyle 48 daireli binanın tamamen boşaltılmasına karar verdi ve tahliye işlemleri gerçekleştirildi. AFAD, konaklayacak yeri olmayan vatandaşların yurtlara yerleştirileceğini duyurdu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, istinat duvarının çökmesiyle 6 dairenin zarar gördüğünü, binanın geri kalanında ise 39 dairenin dolu, 9'unun boş olduğunu açıkladı. Başkan Tavlı, hasar tespit çalışmalarının ardından binanın tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Ev sahiplerine 24 bin lira, kiracılara ise 13 bin lira yardım yapılacağını ve yerleşecek yeri olmayan vatandaşların Kredi Yurtlar Kurumu'nda konaklayabileceğini söyledi.

Çöken duvarın neden olduğu toprak yığınının temizlenmesinin ardından, yeni bir istinat duvarı projesinin değerlendirileceği ifade edildi.