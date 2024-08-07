Bir ay emek harcayarak küçük bir maaş karşılığında çalışmak pek kişi için oldukça zor olmaktadır. İş kurmak isteyen ve risk alabilecek olan girişimci ruhlu çoğu kişi birikimi olmadığından dolayı bu hayallerini gerçekleştirememektedir.

Ancak devlet desteği ile şimdi bu girişimcilere iş yeri açabilmesi için destek sağlanmaktadır. Böylece girişimcilerin kendi iş yerlerini açarak hayallerine kavuşmasının da önü açıl maktadır. Eğer sizinde iş yeri açmak gibi bir düşünceniz var ama sermayeniz yok ise bu desteği nasıl alacağınıza dair tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İş Yeri Açmak İçin Devlet Desteği KOSGEB, İŞKUR SYDV, GTHB’den

Devletimiz kendi işini kurmak isteyen ve 18 yaşını geçmiş Türk vatandaşları için hibe kredi olarak KOSGEB’i yetkili kılmıştır. Genç girişimcilere iş imkanı sunan bu hibe desteğinin geri ödemesi yoktur. Gereken şartları taşıyan hemen herkese verilen bu krediden faydalanabilirsiniz. Ayrıca KOSGEB 100 TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı ile de girişimcilere gereken desteği vermektedir.

Gerekli kurslara katılarak girişimcilik belgesi olmayan kişilere maalesef bu krediler verilmemektedir. İş yerinizin açılışı ve harcamalarınızı faturalandırmayı unutmayınız. KOSGEB sizi işiniz ile ilgili sunum yapmanız için ve onaylatmanız için davet edecektir. Daha sonra iş fikriniz kabul gördüğü zaman kredinin ödemesi yapılacaktır. Peki, başka kurumlardan işyeri açmak için devlet desteği nasıl alınır?

Özellikle engelli gençlerin iş yaşamına katılmalarını hedefleyen İŞKUR’da 30 bin ile 50 bin arasında hibe desteği vermektedir. Girişimcilik belgesi sahibi olan gençlerin İŞKUR’a bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu başvurular yılda iki kez yapılmaktadır eğer bu hibe desteğinden faydalanmak gibi bir düşünceniz var ise bu süreleri yakından takip etmelisiniz.

Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışmakta olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) 15 bin lira sermaye sağlayarak iş yeri açmak isteyen ve girişimcilik belgesi olanlara gerekli imkanları sunmaktadır. İşiniz ile ilgili sunumunuzu yaptıktan sonra projeniz onaylandığı anda bu desteği geri ödemesiz olarak alabiliyorsunuz.

Aslında işyeri açmak için devlet desteği nasıl alınır sorusu için hibe desteği sağlaması olarak değerlendirmek gerekmektedir. Bir diğer devlet desteğini ise Tarım ve Hayvancılık bakanlığı sunmaktadır. 30 bin lira hibe veren bakanlık iş yeri kurmak isteyen ve köy yaşantısına tekrar dönmek isteyen 18- 41 yaş aralığındaki girişimcilere verilmektedir.

Destek İçin Aranan Şartlar Neler?

Girişimcilerin merak ettiği devlet hangi şartlarda destek sağlıyor sorunun cevabını biraz daha detaylıca değinerek açıklayalım.

İlk olarak bu destekleri alabilmeniz için Türk vatandaşı olmanız gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş olmanız ve 41 yaşını geçmemiş olmanız gerekmektedir.

Yeni iş yeri açacak iseniz projenizin veya işinizin detaylarını sunmanız gerekmektedir.

Bu kredileri alabilmeniz için girişimcilik belgenizin olması kesinlikle şarttır.

Aldığınız destek size geri ödemesiz olarak verilmektedir.

Devlet Desteği Her Alanda Yanınızda

Devlet desteği almanız için yeni iş fikirleri ile bu kurumlara başvurmanız durumunda bu desteklere ulaşmanız oldukça kolaydır. Devletimiz kadın girişimcilere. Genç girişimcilere, engelli ve eski hükümlü olan girişimcilere destekler konusunda öncelik vermektedir.

Hem yeni iş yeri açılmasını sağlayarak hem de yeni istihdamlar sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmak istemez misiniz? İşinizi tüm detayları ile anlatacağınız harika bir sunum ile sizde kolaylıkla bu desteği elde edebilirsiniz.

İsterseniz şehir yaşantınıza devam ederek iş yeriniz açabileceğiniz gibi isterseniz de köye dönüş fikirleriniz ile tarım ve hayvancılık alanında işinizi kurabilirsiniz. Devletimiz engelli ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasını oldukça önemsemektedir. Bu nedenle hibe desteği bu alanlarda çok daha fazla verilmektedir.

Kadın girişimcilerin sermayelerini vererek onlara yepyeni ve bağımsız bir hayat sunan bu destekleri alabilmeniz için aranan şartları taşımanız halinde hiç zorlamadan patron olabileceksiniz.

Siz yeter ki iş kurmak isteyin. Devlet her alanda desteği ile size desteğini vermeye hazırdır. Size patron olmanın kapılarını açan bu hibe desteği ile genç girişimciler ekonomiye katkılarını sağlayabileceklerdir. Genç yaşta iş hayatına atılan girişimcilerin otuzlu yaşlarında iş yerlerini oldukça büyütmüş olmaları ve ekonomilerinin son derece iyileşmiş olması hedeflenmektedir.

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