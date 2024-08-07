İşyeri için en iyi yer seçimi yapabilmeniz adına sizlere bazı ipuçları vereceğiz. Vereceğimiz fikir tavsiyeleri doğrultusunda, bulunduğunuz ildeki en iyi yerler tespit edebileceksiniz.

Şüphesiz bir işin başarılı olmasında en büyük faktör, nereye açıldığıdır. Bazı dükkanlar vardır, çok iyi formata sahipler ve kaliteli ürün satışları yaparlar fakat bulundukları konum pek iyi değildir ve çok fazla satış yapamaz. Bazı dükkanlar vardır, bulunduklar konum çok iyidir, ürünler pek kaliteli değildir ama aşırı satış yapar.

Bulunduğunuz ili veya ilçeyi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Analiz ederken de dikkat etmeniz gereken faktörler bulunuyor. Gelin birlikte göz atalım, nelere dikkat edersek daha başarılı bir yer seçmiş oluruz?

İçeriğimiz hangi başlıkları içeriyor?

Nüfus analizi,

Profesyonel kişilerden yardım almak,

Rakip analizi,

Kira ücretleri analizi,

Nüfus Analizi Yapılmalı

İnsanların pek uğramadıkları sokak aralarına dükkan açmak ne kadar mantıklı olur? Şehirdeki nüfus yoğunluğunun nerelerde daha fazla olduğunu araştırmalısınız. İnsanlar en çok nereleri tercih ediyor? Hangi sokaklar daha kalabalık veya ileriye yönelik düşüncelerde bulunabilir ve ileride kalabalık olacak sokakları düşünebilirsiniz. Örneğin güzel bir proje yapılıyordur ve o alanların kalabalık olması muhtemeldir. İleriye yönelik bu tarz düşünceler de bulunmak faydalı olabilir.

Sattığınız ürünler hangi tür insanlara hitap edecek? Ne demek istediğimiz örnek ile açıklamak istiyorum. Örneğin bir İnternet kafe açmak istiyorsunuz bunu turistlerin çok gezdiği bir alana sırf kalabalık diye açmak mantıksız olacaktır. Bu kafeyi açmak için daha çok çocukların bulunduğu kısımlara yakın olmasına öncelik göstermeliyiz. Örneğin;

Dershanelere ve okullara yakın yerler,

Çocukların eğlendikleri yerlere yakın yerler,

Demek istediğim müşteri kitlenizi belirledikten sonra o alanlara yönelik araştırmalar yapmalısınız. Sırf bir yer kalabalık diye oraya dükkan açmak da mantıklı olmayabilir. Bu nedenle satacağınız ürün veya vereceğiniz hizmet doğrultusunda yer seçimi yapmalısınız.

Nüfus analizini gerçekleştirirken sormamız gerekenler

Cadde kalabalık mı?

Caddeden geçenler dükkanımızı görebilecek imkanda mı?

Cadde ilerleyen zamanlarda boşalabilir mi?

Caddeden geçen insanlar, müşteri profilinize uygun mu? (Eğer öğrencilere yönelik bir mekan açacaksak, öğrenciler çoğunlukta mı? Gibi.)

Profesyonel Kişilerden Yardım Alınmalı

İşyeri açmak basit bir işlem değildir. Bunun kira sözleşmesi var bazı evrakları hazırlayıp belediyeye teslim etmesi var. Bu nedenle bu alanlarda uzman olan kişilerde profesyonel destek alarak, iş kurma sürecini daha hızlı ve daha kaliteli adımlar ile halletmiş olursunuz.

Sadece avukat ile de yetinmeyin. Bir mühendis ile de anlaşma yapmanız gerekecektir. İşyerinizin kurulumu aşamasında, işyeri krokisi çizecek kişi bir mühendistir. Bu işlerde deneyimi olan kişilerle çalışmanızı tavsiye ederiz. Örneğin bir emlakçı da gerekecektir. Çevredeki tüm dükkanların ücretleri adına bir emlakçı ile de anlaşmak gerek. Bu insanlar yıllardan beri sizler gibi bir çok dükkan açacak kişiye yardım etmiş kişilerdir. Dükkan açılırken hangi sorunlar ile karşılaşılır tarzında tüm sorunların farkında olan kişilerdir. Bu nedenle mutlaka danışmakta fayda olacaktır.

Hangi konularda profesyonel kişilerden yardım alınabilir?

Dükkanın düzeni,

Dükkanın dış görünümü,

Dükkanın konumunun uygunluğu,

Caddenin müşteri profiline uygun olup olmaması konusu,

Rakip Analizi Yapılmalı

Geldik en önemli noktaya. İşyeri en iyi şekilde nereye açılır sorusuna etki eden bir diğer büyük faktör ise, çevrenizde rakibinizin az olmasıdır. Rakipler ne kadar az olursa o kadar başarılı olma ihtimaliniz olacaktır. Bu nedenle işyeri açmayı düşündüğünüz yerdeki alanınızla alakalı olan diğer işyerlerini araştırın.

Örnek vererek açıklamak gerekirse: Bir sokaktan günde 10 bin kişi geçiyor ve burada sizin alanınızla ilgili 10 tane dükkan bulunuyorsa ve diğer sokaktan günde 5 bin kişi geçiyor burada ise alanınızla ilgili 2, 3 tane dükkan bulunuyorsa, 5 bin kişi geçen sokağa dükkan açmak daha mantıklı olacaktır. Nüfus potansiyelini araştırdıktan sonra, bu kriteri de işin içine katarak son bir analiz yapmalıyız.

Rakip analizi nasıl yapılır?

Dükkan açmayı düşündüğünüz çevrede kaç tane aynı kategoride dükkan var? Dükkanı açmayı düşündüğünüz yere rakipler ne kadar yakın? Rakiplerinizi sizden ayıracak faktörler neler? Rakipleriniz müşteriyi nasıl yakalıyor? Müşterilerin rakiplerinizde en çok beğendiği şeyler neler? Rakiplerinizin fiyatları nasıl? Rakiplerinizin müşterilere yönelik faaliyetleri neler?

Rakip analizi, en iyi iş yeri belirleme konusunda en önemli faktördür. Bu nedenle bu maddeler üzerinde tek tek ve konuyu pek uzatmadan açıklamalar yapacağız.

1- Dükkanı açmayı düşündüğünüz yerde eğer sizle aynı kategoride başka dükkanlar varsa durup düşünmek gerekiyor. Hele ki o rakip köklü bir firmaysa ayriyeten düşünmek gerekiyor. Markalaşmış firmalara rakip olmak oldukça zor bir durum. Örneğin MacFit spor salonlarının çevresine insanlar bireysel şekilde pek spor salonu açmazlar. Çünkü markalaşmış bir spor salonudur. Ücreti sizden pahalı da olsa insanlar genellikle o markayı tercih eder. Bu tarzda düşünmek gerekiyor.

2- Rakipler mutlaka olacaktır. Çünkü dükkan açan insanların sayısı oldukça arttı. Hemen hemen her çevrede aynı kategoride birden çok dükkan bulunuyor. İlk önce aklınızda şunlar bulunmalı.

Rakip dükkan sayısı ne kadar az olursa o kadar iyi,

Rakip dükkanın markalaşmış bir isim olmaması iyi olur,

Dükkan açmayı düşündüğünüz yere en azından çok yakın bir rakibiniz olmasın. Hemen iki üç dükkan yan tarafınızda aynı kategoride başka bir dükkan varsa, buraya dükkan açmanız mantıklı olmaz. Zaten sizden önce açılmış olan bir dükkanın sizlerden daha fazla müşterisi olacağı bir kesin. Bu nedenle ondan uzak durmakta fayda olur.

3- Hangi kategoride iş açarsanız açın mutlaka rakibinizden sizi ayıracak bir fikriniz olması gerekiyor. Aksi taktirde insanlar yine onları tercih edecektir. Farklılığı sağlamak adına neler yapılabilir?

Fiyatlar daha düşük olabilir,

Mekanın görüntüsü daha iyi olabilir,

Örneğin bir cafe açacaksanız canlı müzik tarzında şeyler olabilir,

Dükkan içerisinde ufak oyun alanları olabilir,

Bu fikir size kalmış bir şey. Arabaların bile aynı markasında bir çok türü bulunuyor. Hepsi aynı kategoride aslında fakat özellikleri farklı. İnsanlar ise özelliklerine göre bazılarını seçiyor. Sizde kendinize has bir özellik ile bu sektöre girmelisiniz ki insanlar sizi tercih etsin.

4- Rakip analizi yaparken en büyük önemli adım ise, rakiplerinizin müşterilerini nasıl yakaladığını ortaya çıkarmaktır. Örneğin bir aynı çevrede iki cafe vardır ve birisi daha çok tercih ediliyordur. Çok tercih edilende canlı müzik tarzında bir şey vardır ve insanların bu hoşuna gitmiştir bu yüzden o cafeye gidiyordur. Bu tarzda analizler yapmalısınız.

Müşteriyi nasıl çektiğini öğrenmek için neler yapılabilir?

Müşteri olarak dükkana gidebilir veya birisini gönderebilirsiniz.

Müşteri olarak girmiş olan birisine neden bu dükkanı seçtiğini sorabilirsiniz.

Yapılan etkinlikleri öğrenebilirsiniz.

5- Rakip analizi yapmanın en güzel yolu ise, o dükkanı tercih eden insanlarla bizzat iletişime geçmektir. Rakiplerinizde bulunan müşterilere dışarıda ulaştığınızda neden bu dükkanı seçtiklerini ve bu dükkanda neleri beğendiklerini sorabilirsiniz.

Rakiplerdeki müşterilere sorulabilecek mantıklı sorular

Sizi bu dükkana çeken nedir?

Çalışanların ilgisi nasıl?

Etkinlikler var mı?

Fiyatlar nasıl?

6- Aslında bir dükkanı veya bir firmayı tercih edilebilir kılan en büyük faktör fiyatlardır. Sektöre sonradan girecek olduğunuzdan dolayı fiyatları rakiplerinizden biraz daha aşağıda tutmak gerekiyor. Aksi taktirde insanların sizi tercih etmesi zorlaşabilir. Rakiplerinizden pahalı şekilde sektöre girerseniz zaten insanlar sizi hiç tercih etmezler.

Belki ilk başta tanıtım adına yüzde 50 indirim tarzında şeyler yapabilirsiniz. Bu şekilde güzel reklam yapılmaktadır.

7- Rakiplerin özel etkinlikleri veya faaliyetleri var mı? Çoğu dükkanı veya firmayı birbirinden ayıran etkinlikleri veya faaliyetleri bulunuyor. Yukarıda da örneklerde söz ettiğim gibi bazı cafelerde canlı müzik oluyor. Diğer cafelerde de ses sistemlerinden çalan müzikler mutlaka oluyor fakat müşterinin ilgisini çekmiyor. Neden? Çünkü her dükkanda ses sistemi ile çalınan müzik zaten var. Fakat canlı müzik pek yok. Az olan şeyler müşterilerin ilgisi çeker. Sizde kategorinize özel etkinlikler düşünebilirsiniz.

Kira Fiyatları Araştırılmalı

Nüfus potansiyeli ve rakip analizlerinden sonra gelirinizi direkt olarak etkileyecek bir faktör ise ne kadar kira vereceğinizdir. Çok kalabalık yerlerde alınan kiralar çok yüksek olabiliyor. Fakat bir alt kademe kalabalık yerlerde ise kira fiyatları yarı yarıya düşebiliyor.

Belki en kalabalık sokakta aylık olarak elinize daha fazla para geçecek ama büyük miktarını kiraya vereceğinizden dolayı aslında size kalan para azalmış olacak. Örnek ile açıklamak gerekirse: Çok kalabalık bir sokakta aylık 10 bin kazanırsınız ve 4 bin kiraya verebilirsiniz. Daha az kalabalık yerde 8 bin kazanırsınız ve bin TL kiraya verebilirsiniz. Bunun gibi ince hesapları da yaparak iş sürecinde daha başarılı olabilirsiniz.

Dükkan seçerken kirası uygun yer seçmek mantıklı olacaktır. Kirası mantıklı bir yer seçerken ne yapılabilir?

Emlakçıdan yardım alınabilir,

Çevredeki kiralık olan tüm dükkanların listesi çıkartılabilir,

Dükkanlar arasından en uygun olanı profesyonel kişilerin yardımı ile seçilebilir.