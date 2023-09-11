İstanbul'dan ailesiyle Antalya'ya tatile giderken İnegöl'de ki mola için durduğu yakıt istasyonunda köpeğin saldırısına uğrayan İtalyan asıllı kadın yaralandı.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki yakıt istasyonunda meydana geldi. İtalyan asıllı Hale E.(59), ailesiyle İstanbul'dan Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıktılar. Aile mola vermek için İnegöl girişindeki bir yakıt istasyonunda durarak mola verdiler. Hale E., araçtan inerek köpeğini gezdirmeye başladı. O sıra başıboş köpek, kadının köpeğine saldırmak için koştu. Tehlikeyi sezen kadın köpeğini kucağına aldı. Başıboş köpek, o sırasa kadını sağ elinden ısırarak yaraladı. Yaralanan kadın, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İbrahim Uslu