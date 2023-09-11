2. OSB Bölgesinde arsa fiyatlarına yapılan fahiş fiyat artışları İnegöl gündeminde büyük yankı buldu. OSB Yönetiminin yeni finansman kaynağı oluşturmak adına yaptığı zam, yatırım planlaması yapan iş dünyasını şaşkına çevirdi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın karşı çıkmasına rağmen toplantıda onaylanan zamlar yürürlüğe konulurken, zamların geri çekilmesi yönünde baskılar artmaya devam ediyor.

BÖYLE ZAM, OLACAK İŞ DEĞİL

İşadamı İTSO Başkan Yardımcısı Hüseyin Özdemir’den geldi. Bankaların finans desteğini çektiği bir dönemde atılan bu adımın üreten İnegöl’e büyük zararlar vereceğini öne sürdü.

Üretim ve yatırım politikalarını destekleyen hükümete aykırı hareket edildiğini söyleyen Özdemir, “Cumhurbaşkanımız hemen hemen her ortamda sanayicilerimizin destekleneceğini ve yatırımların önünün açılacağını söylüyor. Bu konularda kanuni çalışmalar yapılıyor. Bir taraftan ülke- ülke dolaşarak yatırım çağrısı yapıyor. Ama İnegöl’de ne yapıldı? Tabir-i caizse siz yatırım yapmayın, üretim yapmayın denildi. Böyle bir zamanda bu zam olacak iş değil” dedi.

STARWOOD MODELİNİ ÖNERDİ

İnegöl’de Starwood modelinin en doğru model olduğunu da belirten Özdemir, “Biz sanayiciler olarak ayrımcılık talep etmiyoruz. Ülkemizde yapılan doğru modellerde var. Bakın Starwood buna en güzel örnek. 2. OSB’den arsaları kaça satın aldılar? . Starwood firmasına uygulanan doğru strateji, İnegöl’de ki diğer işletmelere de yayılmalı. Bizim talep ettiğimiz şey bu” dedi.

OSB YÖNETİMİNE ÇAĞRI YAPTI

2. OSB Yönetimine çağrı yapan Özdemir, “Lütfen itirazımıza kulak verin. Karşılıksız bedava hiçbir şey istemiyoruz. Sadece şartların sanayicimize uygun hale getirilmesini istiyoruz. Allah aşkına bir kere de bizim neye ihtiyacımız varsa o şartlar sağlanarak yol haritası çizilsin. Devletin biçtiği görevi her şartta bir kere dahi geciktirmeyen İnegöl sanayisi bunu hak etmiyor” dedi.

ALT YAPI ÜCRETLERİ İÇİN ÖNERİ

Özdemir ayrıca arsa satışı sırasında talep edilen alt yapı ücretlerine ilişkin önerisini de açıklarken, “Bizler OSB Yönetiminden alt yapı ücretlerini yer tahsisinden 2 yıl sonra tahsil etmelerini istiyoruz. Sonuçta bu alt yapı hemen yapılmıyor. Ama ücreti hemen isteniyor. Aslında doğru olan alt yapının yapıldığı zamanda bu ücretlerin istenmesi. Bu konuda daha esnek olunması gerekiyor. Hükümetimiz normalleşmenin 2025 yılında olacağını söylüyor. Normalleşme dönemine kadar gerek hükümetimiz gerekse de OSB Yönetimi bizlere bu konuda yardımcı olmalı” şeklinde konuştu.