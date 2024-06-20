Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Muratlı’nın tarihi İnanlı Çeşmesi mesire alanında bir ağaca çıkan kedinin inemediğini gören piknikçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi ağaçtan indirdi. Kurtarılan kedi yeniden doğal yaşam alanına bırakılırken, vatandaşlar itfaiye erlerine teşekkür etti.
Kaynak: iha