Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi özellikle yaz sezonunda yangınları önlemek, olası yangınları ise en az kayıpla atlatmak için kurumlarda gerçekçi tatbikatlar gerçekleştiriyor. Ekipler, ormanlarda ve şehirde olası yangınların yaşanmaması ve müdahale konusunda doğru bilince sahip olunması için çağrı yapıyor. Son olarak Karasu’da emniyet teşkilatı üyeleri gerçekçi bir tatbikata katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olası yangın ve afetlere karşı kurum ve firmalarda yürüttüğü eğitim ve tatbikatlara ağırlık veriyor. Özellikle kavurucu sıcakların yaşandığı yaz sezonunda yangınların önüne geçmek, yaşanabilecek yangın ve afet durumlarında müdahale bilincine sahip olunması konusunda kararlılıkla çalışan Büyükşehir İtfaiyesi, gerçekçi tatbikatlar yapıyor. Son eğitim ve tatbikat çalışması Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Teşkilat üyelerine yangın tahliyesi öğretildi, yangın tüp çeşitleri anlatıldı ve yangına ne şekilde müdahale edilmesi gerektiği gösterildi.

Yapılan bu çalışmalarla olası yangın ve afetlerde can ve mal kaybının minimum düzeye indirilmesi ve özellikle ormanlarda yangına sebebiyet verilmemesi için tedbirlerin önemsenmesi hedefleniyor. İtfaiye Dairesi’nden tarafından yapılan açıklamada, “Havaların normalinden daha yüksek sıcaklıklara çıktığı, en tehlikeli dönemlere giriyoruz. Yangın ihtimali artıyor ve tehlike seviyesi de üst düzeye çıkıyor. Son olarak Karasu’da emniyet teşkilatı üyelerimize yangına müdahale, tahliye ve dikkat edilmesi gereken hususları anlattık. Eğitimlerimiz aralıksız devam edecek” denildi.

Büyükşehir İtfaiyesi ormanların, evlerin ve şehir alanlarının yanmaması için gerekli tedbirlerin vatandaşlar tarafından da alınması gerektiğini hatırlatarak, “Doğru yaklaşım hem insanlarımızın hem de doğadaki dostlarımızın hayatı için çok önemli” vurgusu yaptı.