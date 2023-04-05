İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mustafa Şentürk’ün emekliye ayrılmasının ardından Genel Sekreterlik koltuğuna Av. Ali Cengiz Gültekin getirildi.

23 yıldır İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda görev yapan ve 2013 yılından itibaren de Genel Sekreterlik görevini yürüten Mustafa Şentürk’ün emekliye ayrılmasının ardından Genel Sekreterlik koltuğuna İTSO Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Av. Ali Cengiz Gültekin getirildi.

İTSO Yönetim Kurulunca gerçekleştirilen haftalık olağan Yönetim Kurulu toplantısında görüşülen konunun ardından göreve gelen Av. Ali Cengiz Gültekin, dün itibariyle yeni görevine başlamış oldu.

AV. ALİ CENGİZ GÜLTEKİN KİMDİR?

1993 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğan Av. Ali Cengiz Gültekin, 2016 yılında İstanbul Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyet sonrasında 2018 yılında Gültekin Hukuk Bürosu’nu kurarak Avukatlık hizmeti veren Av. Ali Cengiz Gültekin, 2020 yılında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda Hukuk Müşavirliği görevine başladı. İş hayatına başladığı günden bugüne kadar yerli ve yabancı birçok firmaya hukuk danışmanlığı yapan Av. Ali Cengiz Gültekin, 05 Nisan 2023 tarihinde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Ali Cengiz Gültekin, İngilizce bilmektedir.