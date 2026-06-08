İvrindi'nin köklü tarihini ve kültürel mirasını geleceğe taşıyacak İvrindi Etnografya Galerisi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İvrindi Belediyesi iş birliğiyle çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İvrindi'nin sembol yapılarından biri olan tarihi Eski Hükümet Konağı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İvrindi Belediyesi'nin ortaklığıyla Etnografya Galerisi'ne dönüştürülüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanvekili Alper Karagözoğlu, proje kapsamında yürütülen teşhir-tanzim çalışmalarıyla ilgili olarak İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta ile bir araya geldi.

Kültürel miras geleceğe taşınıyor

Tarihi yapının özgün dokusunun korunarak kültürel bir yaşam alanına dönüştürülmesini amaçlayan proje, İvrindi'yi bölgenin yeni kültür ve turizm rotası haline getirmeyi hedefliyor. Modern sergileme tekniklerinin geleneksel motiflerle harmanlanacağı galeride; ilçenin yüzyıllara dayanan geleneksel yaşamı, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ve zanaat kültürü yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacak.

Güçlü iş birliği

Sadece bir müze değil, yaşayan bir kültürel alan olması hedeflenen İvrindi Etnografya Galerisi, Balıkesir'in en önemli kültür duraklarından biri olmaya aday. İki belediyenin güçlü iş birliğiyle yürütülen bu çalışmanın, İvrindi'nin sosyal ve ekonomik hayatına da büyük bir katma değer sağlaması bekleniyor.