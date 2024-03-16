İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan seçilmeleri durumunda İnegöl’de 3 ayrı kırsal mahallede fabrika kurma sözü verdi.

İnegöl’ün mobilya kadar tarımsal ürünler noktasında ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan, “Edebey, İsaören, Ortaköy, Hamamlı , Kurşunlu, kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere on’larca köyümüzde ciddi anlamda meyve üretimi var. Elma, armut, şeftali, üzüm, çilek gibi meyve çeşitlerimizde Güney Marmara’nın en önemli üretim üslerinden biriyiz. Köylümüz üretiyor. Ancak ürettiğinin karşılığını tam olarak alamıyorlar. Neden bir meyve suyu fabrikamız olmasın. Ya da meyve kurutma fabrikası aracılığı ile kendi markamızla satış yapmıyoruz? Biz ürettiğimiz ürünlere katma değer katacak fabrika inşa edeceğiz. Gerek kurutulmuş meyve, gerekse de meyve suyu imalatlarımızla farkındalık ortaya koyacağız.”

İnegöl’de meyveciliğin yanı sıra ay çekirdeği, domates, patates, baharat, bal, kestane şekeri üretimleri yapıldığını ancak bu ürünlerin lokal satışlar yapılması nedeniyle İnegöl ekonomisine yeterince kazandırılamadığını da ifade eden Özcan, “Ay çekirdeğimiz markalaştırıldı. Ancak gerek çerezlik gerekse de yağlık ay çekirdeğini komik bedellerle işlemsiz satmak zorunda kalıyoruz. Neden biz işlemiyoruz. Çerezlik ay çekirdeklerini biz kurutabiliriz. Biz işleyerek bir marka oluşturabiliriz. Eskiden İnegöl’de bir yağ fabrikamız vardı. Bunu yine yapabiliriz. Domatesimiz, Patatesimiz, kestanemiz hatta baharatlarımız içinde benzer şeyler söyleyebiliriz“ dedi

Fabrikaların, İnegöl’ün Cerrah, Kurşunlu ve Tahraköprü Mahallelerinde yapmayı planladıklarını da söyleyen Özcan, “Tarımsal ürünlerimize değer katma zamanı geldi. Belediye Başkanı seçildiğimde ilk yapacağım çalışmalardan biri tarım masası kurmak olacak. Bu masada gerçek tarım yapan insanlar oturacak. İnegöl tarımda marka olacak” dedi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE