Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Bozbey, yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak ataması konusundaki sessizliğini bozarak açıklamalarda bulundu. Bozbey, atama konusundaki tartışmaları ve eleştirileri "amaçlı" bulduğunu belirterek, Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?" ifadelerini kullandı.

Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'in, Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji (BURKENT) şirketine başkan olarak atanması sosyal medyada da geniş yankı buldu. Furkan Bozbey, başkanlık görevine atandığına dair bir fotoğraf paylaşarak BURKENT'in yeni yönetimini "Bursa için hayırlı olması" temennisinde bulundu. Ancak tepkilerin artması üzerine bu paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Başkan Bozbey, konuyla ilgili Sözcü gazetesine açıklamalarda bulunarak yeğenine güvendiği için atama gerçekleştirdiğini ifade etti. Konuyla ilgili "Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in, yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İTÜ mimarlık mezunu genç biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım" dedi.