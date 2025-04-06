Alparslan Türkeş’in vefatının 28’inci yıl dönümünde İzmir'in Foça ilçesinde de anma töreni düzenlendi.İZMİR (İGFA) - MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de MHP Foça İlçe Başkanlığı lokma hayrında bulundu.

Foça İlçe Başkanı Mert Yöneyer, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldığı anma töreninde duaların okunmasının ardından lokma hayratı yapıldı .

Başkan Yöneyer, "Başbuğumuz Alparlan Türkeş beyin vefatının 28. Yıl dönümü vesilesiyle hayrımızı yapıp , Dualar ile andık. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de açıklamasında belirttiği gibi; vatan ve millet sevdasının nişanesi ve partimizin kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, bütün ülkücü şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyor, manevi hatıraları önünde tazimle eğiliyorum" dedi.