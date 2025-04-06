Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan KOAH ve kalp hastası 78 yaşındaki Fehmi Doğan evinde ölü bulundu.

Olay dün Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi Zeynep Arap Sokak’taki bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fehmi Doğan’dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla açılan eve giren polisler evde Fehmi Doğan’ı hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri, KOAH ve kalp hastası Fehmi Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan’ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.