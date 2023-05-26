Narlıdere Belediyesi’nin kış dönemi spor kursları başarıyla tamamlayan genç yetenekler sertifikalarını Başkan Ali Engin’in elinden aldı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin 2022-2023 kış dönemi için açtığı 'Temel Spor Eğitimi ve Sporcu Yetiştirme Kursları’nda sertifika heyecanı yaşandı. Kış dönemi voleybol kurslarını başarıyla tamamlayan minik yetenekler, sertifikalarını Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in elinden aldı. Narlıdere sınırları içerisinde yaşayan ve ilçedeki devlet okullarında öğrenim gören çocuklar voleybol kurslarını başarıyla tamamlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Sertifika töreninde konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, spor ve sanatla büyüyen nesiller yetiştirmek için büyük bir çaba harcadıklarını ifade ederek, “Sporun bireysel ve toplumsal yararının farkındayız. Herkes için spor ve yaşam boyu spor ilkesiyle çocuklarımızı spora teşvik etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda açtığımız spor okullarımıza olan ilgiden dolayı çok mutluyuz. Sporun bireylere yaptığı katkıların yanı sıra uluslararası özelliği sayesinde ülkemize neler katacağının da farkındayız. Bu sebeple daha çok başarılı sporcunun ilçemizden çıkmasını istiyor, geleceğin milli sporcularını Narlıdere’den ülkemize kazandırmak istiyoruz” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Voleybolcu kızları tebrik eden Başkan Engin, “Bazılarına inat kız çocuklarına, kadınlarına daha çok önem vermeye devam ediyoruz. Kadınlar ve kız çocuklarımız bizler için çok değerli… Cumhuriyet çocuklarının ülkemizin dört bir yanında yaktığı ışık inanıyorum ki gelecekte Türkiye’mizi daha çok aydınlatacak. Buna kimse engel olamaz. Bu ülkeyi, 85 milyonu, komşumuzu, arkadaşlarımızı seviyoruz. Kursları başarıyla tamamlayan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize, Narlıdere Belediyesi Spor Koordinatörümüz Mehmet Şahin’e ve Antrenörümüz Jülide Meriç hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.