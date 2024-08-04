İzmir’in Torbalı ilçesindeki Pancar ve Yazıbaşı mahallelerinde bulunan iki ayrı fabrikada çalışan işçiler, akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldılar. İşçiler, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle acil servislere başvurdu.

Her iki fabrikanın da özel bir yemek dağıtım firmasından hizmet aldığı ve rahatsızlık belirtileri gösteren işçilerin ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. Toplamda 31 işçi hastaneye taşındı. Hastanede tedavi gören işçilerden 22’si tedavi edilerek taburcu edilirken, 9 işçinin tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili olarak yetkililer geniş çaplı bir inceleme başlattı. Fabrikalarda kullanılan yemeklerin sağlık üzerindeki etkilerini belirlemek için gerekli analizler yapılacak. Yetkililer, olayın nedenini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.