İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, "araç havuzu" sistemi ile israfın önüne geçileceği belirtilerek, tüm idarecilerin işe gidiş gelişlerini kendi imkanlarıyla sağlayacakları, belediye işleri için ise araç ihtiyaçlarını havuz sisteminden karşılayacakları vurgulandı.

İzmit Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belediye başkan danışmanları, başkan yardımcıları ve müdürler dahil olmak üzere tüm idareciler, işe gidiş gelişlerini kendi imkanlarıyla sağlamaya ve belediye işleri için araç ihtiyaçlarını araç havuz sisteminden karşılamaya devam edecek. Araç havuzu düzenlemesinin devamıyla belediye kaynaklarının daha etkin kullanımını amaçlanırken, kamu kaynaklarının israfının bir kez daha önüne geçmeyi hedefleniyor" denildi.