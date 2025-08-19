Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle etkinlikleri kapsamında, çocuklara yönelik geleneksel çocuk programının bu haftaki durağı Hatipköy mahallesi oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çocuk Dostu Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi çocukların yaz tatillerini dolu dolu geçirmesi ve geleneksel oyunlarımızı öğrenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Mahallelerde Geleneksel Oyun Etkinliklerine devam ediyor. Her gün farklı mahallelerde gerçekleştirilen program geçtiğimiz akşam Hatipköy Mahallesi’nde yapıldı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Hatipköy Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, Çınar Çocuk Evi öğretmenleri çocuklar için eğlenceli ve eğitici aktiviteler düzenledi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİCEK

Çocuklar müzikli oyunlarla doyasıya eğlenirken aileler de huzurlu bir ortamda vakit geçirme fırsatı buldu. Mahalle mahalle gezerek çocuklara ulaşmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, bu tür etkinliklerle çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği ortamlar oluşturmayı amaçlıyor. Etkinlikler önümüzdeki günlerde de diğer mahallelerde devam edecek.