Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Trakya bölgesinde giderek derinleşen su sorununa dikkat çekerek, "Su sorunu bölgemiz için hayati önem taşıyan konuların başında geliyor" dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Trakya bölgesinde yaşanan su sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çetin, "Oda olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana dile getirdiğimiz bu sorun ile ilgili Tekirdağ Valiliğimiz, Milletvekillerimiz ve Büyükşehir’in dikkatini çekebildiğimiz için mutluyuz. Bu alanda çalışmaların başlamış olması bölgemiz açısında büyük bir öneme sahip. Bizler de Oda olarak konu ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek, üyelerimizi bilgilendirmeye ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bölgenin günden güne susuzluğa doğru gittiğini ifade eden Başkan Ahmet Çetin, göreve geldikleri ilk günden bu yana başlıca sorunlar arasında gösterdiği su sorunu ile ilgili olarak atılan adımların umut verici olduğunu ifade etti.

"Su kaynaklarının sürdürülebilirliği hayati önem taşıyor"

Su sorunu ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Çetin, "Su sorunu artık sadece çevresel bir mesele değil; sanayi üretiminden tarımsal faaliyetlere, günlük yaşamdan bölgesel kalkınmaya kadar her alanı doğrudan etkileyen bir sorun haline geldi. Özellikle Trakya gibi hızla büyüyen ve sanayileşen bir bölgede, su kaynaklarının sürdürülebilirliği hayati önem taşıyor. Tekirdağ Valiliği’nin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı’nda, Yazır Göleti’nden TESKİ’ye 200 bin metreküp su aktarılması kararı alınırken; Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ tarafından düzenlenen Trakya Su Çalıştayı’nda da iklim değişikliği, nüfus artışı ve yer altı su kaynaklarının korunması gibi başlıklar ele alındı. Göreve geldiğimizden bu yana dile getirdiğimiz su krizi artık resmi kurumların da gündeminde. Tunca ve Meriç nehirlerinden bölgeye su aktarımı gibi projeler bir an önce hayata geçirilmeli. Su sorunu şu anda dahi hayatı olumsuz etkileyen sonuçlar yaşatıyor. Atılan adımların yanı sıra bölgemizde yağmur suyu depolama alanları, yapay göletler gibi çeşitli çalışmaların da yapılması önem arz etmektedir. Yaklaşık 8 yıl içinde bu sorun yaşamı daha da etkileyecek boyuta ulaşacak. Her damla suyu değerlendirmeli ve her damlasının kıymetini bilmeliyiz. Sanayi ve nüfusun bir arada sürdürülebilir olduğu ortamı sağlamalıyız" dedi.