Sahip olduğu yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren turşu, soğuk havalarda olduğu gibi yazın da tercih ediliyor. Her bir turşu malzemesi için şehir şehir dolaşan İzmit’in ilk turşucusu Dursun Zengin, "Turşu aslında sirkeyle yapılır. Limon, filmlerde bir alternatif olsun diye söyleniyor. Turşu, sirke ve tuzlu su ile yani salamura şeklinde yapılıyor" dedi.

Bursa’nın Gedelek ilçesinde dünyaya gelen fakat yıllar önce ailesiyle birlikte Kocaeli’ye taşınan Dursun Zengin, babasından öğrendiği turşuculuk mesleğini yaklaşık 50 yıldır sürdürüyor. İzmit’te 33 yıldır işlettiği dükkanda turşu satan Zengin, her türlü sebze ve meyveden turşu yapıyor. Zengin’in farklı meyve ve sebzelerden ürettiği turşular, vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Turşu yapımı için gerekli ürünleri farklı illerden temin eden Zengin, mesleğini özveriyle sürdürüyor.

"Mesleklerimizi bıraktık ve babamın mesleğine döndük"

Mesleğini babasından öğrendiğini söyleyen Dursun Zengin, "Biz aslında büyük bir şirkettik fakat babamın vefatından sonra kardeşimle anlaşamadık. Normalde imalathanemiz Bursa Orhangazi Gedelek köyünde bulunuyor. Bende sanat okulu motor bölümü mezunuyum ama babam ’Siz bu işe bakmazsanız ben de bırakırım’ deyince, biz de mecburen mesleklerimizi bıraktık ve babamın mesleğine döndük. Turşuların imalatını eskiden ben yapıyordum fakat artık oğlum yapıyor. Şu an salatalık zamanı ve her şey hazırlanıyor" dedi.

"Limon filmlerde bir alternatif olsun diye söyleniyor"

Her bir turşu malzemesi için şehir şehir dolaştıklarını belirten Zengin, "Her malzeme farklı bir şehirden temin ediliyor. Mesela kelek Konya’dan alınıyor, salatalık Afyonkarahisar Ödemiş’ten, biber ise Çanakkale’den. Hangi bölgede daha kaliteli ve ucuzsa biz gidip alıyoruz. Yazın satış az, asıl satışlarımız kışın oluyor. Yazın imalat yapıyoruz. İmalat işi hamallık gerektirdiği için oğlum imalat işini yapıyor, ben ise dükkana bakıyorum" diye konuştu.

Turşu yapımında sirke kullanıldığını dile getiren Dursun Zengin, "Turşu aslında sirkeyle yapılır. Limon, filmlerde bir alternatif olsun diye söyleniyor. Turşu, sirke ve tuzlu su ile yani salamura şeklinde yapılıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin turşu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Gedelek’in özelliği olduğunu ifade eden Zengin, "Bizim köyümüzün bir özelliği var. Dağların arasından akan çok kireçli bir pınarbaşımız bulunuyor. Pınarbaşının turşunun olgunlaşmasına ve tuzunun kazanılmasına çok faydası var. Gedelek köyünün yüzde 90’ı da turşucudur" ifadelerini kullandı.

"Korona döneminde hastanelere yetiştiremedim"

Yazın salatalık, lahana ve biber turşularının tercih edildiğini kaydeden Zengin, "Bazen biri geldiği zaman pancar isteyebiliyor. Özellikle Karadenizliler geldiklerinde fasulye istiyorlar. Fasulye turşusunun müşterisi yüzde 90 Karadenizli oluyor. Lahana suyunu doktorlar çok öneriyor. Özellikle korona döneminde hastanelere yetiştiremedim. Midede ve bağırsakta bulunan kötü oksitleri öldürüyor, iyi oksitleri besliyor. Mahallede kim gribe yakalanırsa gelir, benden bir bardak acı turşu suyu alır, iş biter" sözlerine ekledi.