Kocaeli'de İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit Halk Eğitim Merkezi’nin ‘1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ dolayısıyla açtığı yıl sonu sergisinde kursiyerlere başarı belgelerini takdim ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Halk Eğitim Merkezi ‘1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ dolayısıyla yıl sonu sergisini İzmit Ortaokulu Bahçesi’nde düzenledi.

Sergiye; İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Kalaç, Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program kursiyerlerin halk oyunları ve sahne performansları ile devam etti.

Sergide kursiyerlerin kendi emekleri ile yaptığı el sanatları, giyim üretim teknolojisi, sanat ve tasarım, kuyumculuk teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanlarından güzel eserler yer aldı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere başarı belgelerini takdim etti. Belge takdiminin ardından Solakoğlu stantları gezerek kursiyerlerin ürünlerini inceledi.