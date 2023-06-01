İnegölspor’u Türkiye genelinde birçok futbol turnuvalarında şampiyonluklarla başarılarla temsil eden U-10 grubunun velileri yapılacak olan kongrede aday olan Osman Sevim’e ziyaret edip, başarılar dilediler.

Grup adına açıklamalarda bulunan veli temsilcileri Servet Demir, Ömer Alparslan, Vural Ali Çağlayan ve Rıdvan Yılmaz, İnegölspor’u bundan sonraki süreçte eski ruhuna, şehir takımı olma yolunda altyapısının gücü ve kuvvetiyle başarılara taşıması temennisiyle, tüm ilçe halkına ve İnegölspor camiasına hayırlı olsun dileklerini başkan adayı Osman Sevim’e ilettiklerini ve bütün imkanları ile İnegölspor’u hakkettiği yerlere gelmesi adına bütün çalışmaların içinde olacaklarını açıkladılar.

İbrahim Uslu