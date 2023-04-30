İzmit Belediyesi, Hatay Defne’de Sosyal Market ve Gülümse Kafe başta olmak üzere, destek faaliyetleriyle depremzedelerin her koşulda yanında olmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş dahil 11 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Afetin ilk gününden bu yana depremzedelerin yanında olan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde planlanan depremzede vatandaşlara hizmet vermek amacıyla Sosyal Market ve Gülümse Kafe Hatay’ın Defne ilçesinde faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal marketten günlük faydalanan kişi sayısı ortalama 100 kişi civarında. Depremzedeler, sosyal marketten kişisel hijyen ürünleri, çeşitli kremler, kolanya,el dezenfektanı ve temizlik malzemeleri temin edebilmekte.

SAĞLIK TARAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gülümse Kafe’de gün içerisinde çeşitli sinema-çizgi film etkinlikleri gerçekleştirilirken bir yandan da depremzedelere yiyecek içecek temini sağlanmakta. Bunun yarı sıra çadırkentte hayatını devam ettirmeye çalışan depremzedelere hemşire ve gönüllüler eşliğinde sağlık taramaları gerçekleştirildi.

Tüm bunların dışında çocuklara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla gitar ve mini konser etkinliği devamında günlük olarak voleybol, dans aktiviteleri sağlandı.

Aynı zamanda geçtiğimiz hafta kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara Ulu Önder Atatürk’ün kısa filmini izlettirilip,balonlarla, yiyecek ve içeceklerle kutlamalar yapıldı. Ekiplerin depremzedelere destekleri süreç içerisinde de devam edecek.