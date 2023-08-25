İzmit Belediyesi, 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali kapsamında Yürüyüş Yolu’ndaki çınar ağaçlarına yüzlerce pişmaniye astıKOCAELİ (İGFA) - İzmit’in en değerli yerel lezzeti pişmaniyenin ve kentin tanıtılması adına bu yıl 12’ncisi düzenlenecek Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali bugün başlıyor.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde kentin farklı noktalarında birbirinden eğlenceli etkinlikler yapılacak. Birçok ünlü ismin kentimize gelerek katkı sağlayacağı festivalde 3 gün boyunca eğlenceli anlar yaşanacak.

VATANDAŞLAR PİŞMANİYE TOPLADI!

Festival kapsamında bugün sabahın erken saatlerinde İzmit’in en işlek caddesi Yürüyüş Yolu’na pişmaniyeler asıldı. Yürüyüş Yolu’ndan geçen vatandaşlar çınar ağaçlarına asılı yüzlerce pişmaniyeyi kısa sürede topladı. Ağaçlarda asılı pişmaniye sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar tatlı bir sabaha uyanmanın keyfini yaşarken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e festival için teşekkür ettiler.