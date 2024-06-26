Edirne’nin Meriç ilçesinde kaybolan 62 koyun, jandarmanın dron desteği ile bulunup sahibine verildi.

Meriç ilçesi Subaşı beldesinde A.E. isimli vatandaşın 62 koyunu, merada otlattığı esnada kayboldu. Vatandaş 112 Çağrı Merkezini arayarak hayvanlarının kaybolduğunu bildirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından Meriç ilçesi Subaşı beldesinde A.E. isimli vatandaşın 62 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu ihbarını alması sonucu yapılan dron destekli arazi arama tarama çalışmaları neticesinde arazide başıboş şekilde dolaşan 62 küçükbaş hayvan bulundu ve sahibine teslim edildi.