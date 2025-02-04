Trafik güvenliğinin sağlanması ve korunması amacıyla, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 2025 yılı ocak ayında 165 bin 800 aracı denetledi. 5 bin 293 araca işlem uygulanan denetimlerde, 928 araç ve 223 sürücü trafikten men edildi. Ayrıca, denetlenen 2 bin 334 traktörden 20'sinin sürücüsüne ‘Rops’ demiri eksikliği nedeniyle ceza kesildi. Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 69 sürücünün ise belgelerine geçici süre ile el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile ocak ayı içerisinde jandarma sorumluluk sınırlarında; 1 ölümlü, 43 yaralamalı ve 50 maddi hasarlı olmak üzere toplam 94 trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 74 vatandaş yaralandı. 4 bin 478 motosikletin de denetlendiği uygulamalarda 156 sürücüye cezai işlem uygulandı, 57 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: iha