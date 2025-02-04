Edirne'de sürü halinde hareket eden 15'ten fazla köpek, başka bir köpeğe saldırdı. Vatandaşlar, korku dolu gözlerle izledikleri o anları saniye saniye kaydetti. Yoldan geçen sürücüler araçlarının kornalarına basmasına rağmen, köpekler birbirlerine saldırmaya devam etti. Kavga, bir motokuryenin müdahalesiyle son buldu. Motokuryenin motosikletiyle köpeklerin arasına girmesiyle köpekler caddeden kaçmaya başladı. Bölgede esnaflık yapan Recep Genç ve Ahmet Elemenli, sürü halinde hareket eden köpeklerin zaman zaman saldırgan hareketler sergilediğini söyledi.

Kaynak: iha