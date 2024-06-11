Sosyal medya da yayılan Jandarma personelinin araçta bulunan vatandaşlarla GBT sorgusu esnasında yaşanan olayı anlatan video milyonlarca kez izlendi. Videoda araç sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını isteyen sözde jandarma personeli sert bir tepkiyle karşılaşmış, araç sürücüsü ve yanındaki şahıs küçük düşürücü söylemlerle karşılık vermişti. Yayınlanan bu videonun ardından inceleme başlatan Jandarma Genel Komutanlığı videonun kurgu olduğunu tespit etti.

Konu hakkında resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jandarma Genel Komutanlığı şu ifadelere yer verdi;

“Çeşitli sosyal medya platformlarında 09 Haziran 2024 tarihinde yayımlanan yol kullanıcıları ile Jandarma personeli arasında gerçekleştiği iddia edilen video yer almıştır. Söz konusu içerik incelendiğinde; şahsın Jandarma Genel Komutanlığı ile ilişkisinin olmadığı, çekilen videonun gerçek dışı, kurgu ürünü olduğu tespit edilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığının itibarını olumsuz etkilemeye yönelin içeriği oluşturan şahıs hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır.”