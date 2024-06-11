Bursa'da bayramın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarında bir telaş başladı. İsabey'de kurulann hayvan pazarına farklı şehirlerden kurbanlık getiren satıcılar, geceleyin hayvanlarla koyun koyuna yatıyor. Satıcılar, büyük emek vererek yetiştirdikleri hayvanlarının yanından bir an olsun ayrılmıyor. Bir yıl boyunca büyüttükleri hayvanları satmak için pazara gelen besiciler, hayvanların başından ayrılamadan gece gündüz nöbet tutuyor. Hayvanları için yaptıkları bölmelerde kurbanlıklarla birlikte uyuyan celepler, ahırlarda yemek yiyor ve dinleniyor. Ahırlarda battaniyeye sarılıp yatan satıcılar, piknik tüplerinde yemek ve çaylarını yaparak karınlarını doyuruyor. Hayvan pazarlarında seyyar helalar ve hayvan sahiplerinin banyo yapabilmesi için kapalı duşlar bulunuyor. Bazı çobanlar hırsızlıktan korktukları için koyunlarla beraber yattıklarını söyledi.



Mahir Danacı, sabaha kadar nöbet tuttuğunu belirterek “ Hayvanlarımızla birlikte uyuyoruz. Hiç rahatsız değilim, otelden rahat uyuyorum” dedi.



Bir başka besici ise, “Hayvanlarımız için gece gündüz demeden nöbet tutuyoruz. Kimisi yerde, kimisi hayvanların içinde yatıyor. Bayrama sayılı günler kaldı. Artık müşterilerimizi de burada bekliyoruz” ifadelerini kullandı.