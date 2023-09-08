Yeni yönetmelikle birlikte, liselerdeki öğrenciler için önemli değişiklikler gündemde. Artık alt sınıflar dahil olmak üzere 6'dan fazla dersten başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacaklar. Ayrıca, 50 ortalama ile sınıf geçme uygulaması da sona erdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu yönetmelik değişikliğiyle, öğrencilerin sınıf geçme koşulları daha katı hale getiriliyor. İlerleyen dönemlerde sınıf tekrarı yapacak öğrenci sayısında artış beklentisi bulunuyor.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞLERDE KISITLAMALAR GELDİ

Ayrıca, açık liseye geçişlerde de ciddi kısıtlamalar getirildi. İstisnai durumlar dışında, açık liseye geçiş imkansız hale geldi. Ancak, milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları bu yeni düzenlemenin dışında tutulacaklar.

DEVAMSIZLIK VELİLERE BİLDİRİLECEK

Yönetmelikte ayrıca devamsızlık kurallarında da önemli değişiklikler yapıldı. Özürsüz 10 gün devamsızlık süresini aşan öğrenciler, not ortalamaları ne olursa olsun başarısız sayılacaklar. Ayrıca, özürsüz 2 gün üst üste devamsızlık yapan öğrencilerin durumu velilere bildirilecek.