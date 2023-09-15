Osmanlı İmparatoru Padişahı II. Abdülhamid Han tarafından 133 yıl önce Japonya’ya gönderilen ve günümüzde Türk-Japon Dostluğunun temellerinin atılmasında önemli bir etken olan Ertuğrul Fırkateyn’inde Şehit olan 527 asker için Tekirdağ’da bulunan anıta Türk-Japon Bayrakları asıldı.

Japonya’da 1890 yılında batan Osmanlı İmparatorluğu Gemisinde şehit olan 527 mürettebat için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesindeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtında anma programı düzenlenmesi için Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından çalışma yapılıyor. Yapılacak anma töreni için anıtın bulunduğu alan Türk - Japon bayraklarıyla donatıldı.

Osmanlı İmparatorluğu Sultan II. Abdülhamit Han tarafından Japonya’ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni dönüş yolunda Funakura Kayalıklara çarptıktan bir süre sonra gemi battı. Meydana gelen bu feci kazada mürettebatın 527’si şehit olurken, 69’u ise o sırada bölgede bulunan Japonya halkı tarafından kurtarıldı. Sultan II. Abdülhamit Han tarafından Japonya’ya gönderilen ve Türk-Japon İlişkilerinin temellerinin atılmasında önemli etken olan Ertuğrul Fırkatyeni’nin dönerken batmasının üzerinden tam 133 yıl geçti. Geminin Süvarisi Yarbay Ali Bey’in Tekirdağlı olması sebebiyle Tekirdağ’ın merkezi bir mahallesine Ertuğrul Gemisinin adı verilerek mahallede birde Yarbay Ali Bey ve Ertuğrul Firkateyni Şehitlerine anıtı yapılmış.

Kayalıklara çarpıp batan gemide şehit olan 527 asker için Tekirdağ’da Japonya’dan yetkililerin de katılımı ile her yıl bu tarihlerde anma töreni düzenleniyor.