Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano ile oynadıkları ilk maça göre rövanşta tek değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Lugano ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ilk maçın 11’inden 1 değişikliğe giderek, Ryan Kent’in yerine Ferdi Kadıoğlu’na görev verdi.

Jose Mourinho, Lugano karşısında rövanş maçına şu 11 ile çıktı:

“Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oostwewolde, Fred, Krunic, Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko."

Sarı-lacivertlilerde, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Kent, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Becao, Oğuz Aydın, Saint-Maximin ise yedek bekledi.

Jose Morinho, Kadıköy’de ilk maçına çıktı

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy’de seyircisi önünde ilk resmi müsabakasına çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 61 yaşındaki tecrübeli teknik adama yoğun ilgi gösterdi. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin başında ilk resmi müsabakasına ise deplasmanda oynanan Lugano maçıyla çıkmıştı.

Mourinho’ya taraftardan yoğun destek

Teknik Direktör Jose Mourinho, mücadeleden 1 gün önce düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe taraftarına, “Taraftarlarımızın, Fenerbahçe’nin Avrupa maçlarında çok özel bir atmosfer oluşturduğunu duymuştum, bunun doğruluğunu yarın görmek istiyorum” çağrısı yapmıştı. Bu çağrının ardından Fenerbahçe taraftarı Lugano maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran taraftarlar tezahürat ve bestelerle takımı maça hazırladı.

Ferdi, hücumda başladı

Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024’te gösterdiği performansla dikkatleri üzeri çekmeyi başardı. Teknik Direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz sezonlarda sol bekte tercih edilen Ferdi Kadıoğlu’nu Lugano maçında sol önde değerlendirdi. Mücadeleye 11’de başlayan Ferdi, taraftardan yoğun ilgi gördü.

Maximin, ilk kez kadroda

Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, rövanşta Lugano müsabakasıyla birlikte ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Arabistan ekibi Al-Ahli’den 1 sezonluğu kiralık olarak kadroya dahil edilen Fransız futbolcu, ilk maçta darbeye bağlı yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosuna yer almamıştı.