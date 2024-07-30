TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Harası'nda düzenlenen açık artırmada, 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi. En yüksek fiyat, "Dalaman Fatihi" isimli tay için 2 milyon 550 bin lira ödeyen İlker Köroğlu tarafından verildi.

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle satışa sunuldu. 73 Arap koşu tayından 64'ü, 50 bin lira ile 2 milyon 550 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu. En pahalı tay olan "Dalaman Fatihi", 2 milyon 550 bin liraya satıldı. Onu, Engin Yıldız'ın 2 milyon liraya satın aldığı "Şukela" isimli dişi Arap tayı ve Kemal Altın'ın 1 milyon 500 bin liraya aldığı "Doğukentli" isimli erkek Arap tayı izledi. TİGEM, toplamda 64 tayın satışından 26 milyon 640 bin lira kazandı.