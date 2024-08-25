Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de terörle mücadele operasyonları, ekonomideki gelişmeler ve İsrail’in aylardır sürdürdüğü Gazze katliamı gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez bugün Ahlat'ta toplanacak.

Malazgirt Zaferi'nin bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ve yarın Ahlat ile Malazgirt'i ziyaret edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son durum ele alınacak. Terörle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantının en önemli başlıklardan birinin de İsrail'in Gazze'deki katliamı olması beklenirken, maymun çiçeği virüsü ile ilgili de alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi hedeflendi.