Yerlikaya paylaşımında, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izlerinin, Interpol veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklar üzerinden yapılan çalışmalarla sürüldüğünü ifade etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KOM, İstihbarat, Narkotik, TEM, Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları'nın analizleriyle bu kişilerin bulundukları ülkelerin tek tek tespit edildiğini kaydetti.

Adalet Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle kurulan operasyonel temaslar sonucunda, aralarında kasten öldürmeye teşebbüs, çocuk istismarı, dolandırıcılık, örgüt üyeliği, şantaj, müstehcenlik ve hırsızlık gibi ağır suçlardan aranan birçok kişinin iadesi gerçekleştirildi.

İade edilen şahısların 10’unun Gürcistan, 2’sinin Yunanistan diğerlerinin ise Birleşik Krallık, Almanya ve Kuzey Makedonya üzerinden Türkiye’ye getirildiği belirtildi.

Yakalanan kişiler arasında, Gürcistan’da yakalanan U.Y., H.G., A.G., V.T., M.C.A., S.B., O.Y., Ç.Ö. gibi isimlerin ağır suçlardan dolayı kırmızı bültenle arandıkları ve ilgili ülkelerle yürütülen temaslar sayesinde ülkeye getirildikleri açıklandı. Almanya’da yakalanan M.Ö., Yunanistan’da yakalanan C.A.K. ve S.T., Birleşik Krallık’ta yakalanan C.M. ve Kuzey Makedonya’da yakalanan M.G. de Türkiye’ye iade edilen suçlular arasında yer aldı.

Ayrıca, ulusal düzeyde aranan ve yine Gürcistan’da yakalanan F.T. ile A.Y. isimli iki kişi de ülkeye getirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımını, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadeleriyle sonlandırdı.