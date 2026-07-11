İnegöl’ün farklı noktalarındaki reklam panolarına asılan, sanatçı Mehmet Çevik’in “Allah Dostu” adlı çalışmasının tanıtım afişleri tartışma yarattı.

Sanatçı Mehmet Çevik’in yeni şarkısı “Allah Dostu”nun dijital platformlarda yayımlanmasının ardından eser kamuoyunda tartışma konusu oldu. Özellikle dini çağrışımlar taşıdığı belirtilen şarkı sözleri, klipte yer alan dans sahneleri ve kent genelindeki billboard tanıtımları bazı vatandaşların tepkisini çekti.

Tepkisini dile getiren bir vatandaş, “‘Allah dostu’ ifadesi toplumumuzda manevi değeri yüksek bir kavramdır. Bunun bir şarkının reklamında ve sanatçının isminin önünde kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Yetkililerin vatandaşların hassasiyetini dikkate alarak bu afişleri kaldırmasını istiyoruz” dedi.

Şarkının 10 Temmuz’da dijital platformlarda yayımlanacağının duyurulduğu afişlerle ilgili tartışmalar sürerken, yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tepki çeken reklam panolarının kaldırılıp kaldırılmayacağı ise merak konusu oldu.