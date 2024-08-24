Bursa'da tarım alanlarına yapılan kaçak fabrika ve evler geniş güvenlik tedbirleri altında yıkılıyor.

Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler, kaçak ve depreme dayanıksız olarak inşa edilen 3 işyeri ve 2 ev tespit etti. Sabah saatlerinde Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler, çevik kuvvet ve ekskavatör ile tespit edilen binaları yıkım için harekete geçti.

Çevik Kuvvet polisleri ve TOMA'nın geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede yıkımlar sorunsuz olarak gerçekleşti. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği bölgede, polis vatandaşları sakinleştirdi.

Kaynak: İHA