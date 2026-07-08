İnegöl’ün güçlü sanayi ve mobilya kimliğinin yanına; doğa, kültür ve alternatif turizm zenginliklerini de eklemek amacıyla İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından başlatılan tarihi hamle meyvelerini vermeye başladı. İnegöl’ün gelecek çeyrek asırlık turizm rotasını çizecek olan “2026-2050 Doğa Turizmi Master Planı” kapsamında, İnegöl Belediyesi koordinasyonunda yürütülen saha araştırmalarında ezber bozan keşiflere imza atılıyor.

BAŞKAN TABAN: “İNEGÖL’ÜN GİZLİ HAZİNELERİNİ BİLİMSEL VERİLERLE GELECEĞE TAŞIYORUZ”

İnegöl’ün sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını belirten Belediye Başkanı Alper Taban, projenin şehrin geleceği adına önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “İnegöl’ümüz sadece sanayisiyle değil, eşsiz doğası, şifalı suları, saklı kalmış kanyonları ve yaylalarıyla da devasa bir potansiyele sahip. Bu projemizle, ilçemizin turizm vizyonunu bugünün ihtiyaçlarına göre değil, gelecek nesillerimizi de kapsayacak sürdürülebilir bir anlayışla şekillendiriyoruz. Bilimsel veriler ışığında oluşturacağımız bu yol haritasıyla hem doğal mirasımızı koruyacağız hem de yeni turizm rotalarını kentimiz ekonomisine kazandıracağız.”

ALANINDA UZMAN BİLİM KURULU SAHADA: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’NDEN BÜYÜK DESTEK

“İnegöl Belediyemizin ev sahipliğinde, farklı disiplinlerden akademisyenler ve doğa sporları uzmanlarından oluşan güçlü bir bilim kurulu sahada gece gündüz demeden çalışıyor. Projenin bilimsel alt yapısı ve saha koordinasyonu; Türkiye genelinde birçok il ve ilçenin master plan çalışmalarını başarıyla yürüten Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Araştırmacı ve Yazar Hikmet Haberal ile Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Evren Atış önderliğinde büyük bir emek ve titizlikle gerçekleştiriliyor. Dağcılık ve doğa sporları alanındaki deneyimli uzmanlar Bülent Erkan, Emin Bülbül ve Zikrullah Keser’in de yer aldığı bilimsel heyete, Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürü Özgür Yıldız da bizzat sahada eşlik ederek çalışmaların koordinasyonunu doğrudan sağlıyor.”

AKADEMİK LİTERATÜRE İLK KEZ GİRECEK YENİ KEŞİFLER VE ALAN TESCİLLERİ

“Belediyemizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda yürütülen taramalarda, bugüne kadar akademik literatürde hiç yer almamış çok sayıda yeni mağara ve doğa alanı tespit edildi. Bilim heyetimiz, yalnızca mevcut alanları geliştirmekle kalmayıp resmi kurumlar tarafından henüz alan tescili yapılmamış ve statüsü verilmemiş bu yeni keşiflerin koruma altına alınması ve resmi statü kazandırılması için de çalışmalarını hızlandırdı.”

“25 YILLIK STRATEJİK PLAN KAPSAMINDA 10 FARKLI TEMATİK ROTA”

“Belediyemiz öncülüğünde hazırlanan 2026-2050 Doğa Turizmi Master Planı ile kentimizde şu tematik alanlarda yeni destinasyonlar ve turizm rotaları belirleniyor: Doğa ve Yayla Turizmi, Agro (Tarım) Turizmi ve Gastronomi, Macera, Kamp ve Karavan Turizmi, Spor Turizmi ve Kaya Tırmanışı Rotaları, Kuş Gözlemciliğine Uygun Sulak Alanlar, Hüzün Turizmi. İnegöl Belediyesi olarak, şehrimizin saklı kalmış tüm güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya, İnegöl’ü ulusal ve uluslararası doğa turizminin parlayan yıldızı haline getirmeye kararlıyız. Proje kapsamında büyük bir özveriyle çalışan tüm akademisyenlerimize ve uzman ekibimize teşekkür ediyoruz.”