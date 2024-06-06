Süleymanpaşa Belediyesi, kaçak hafriyat dökümleri ile mücadelesini taviz vermeden sürdürüyor. Daha önce tespit edilen kaçak döküm alanlarına 30’dan fazla kamera yerleştirerek bu sahaları 24 saat gözetim altına alan Süleymanpaşa Belediyesi, teknolojinin nimetlerinden de faydalanarak denetimleri sıklaştırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kontrolü sağlanan ve 24 saat gözetim gerçekleştiren kameralar sayesinde ilçede kaçak hafriyat dökümlerinde ciddi azalma görülürken, müdürlük bünyesine kazandırılan insansız hava aracı (dron) ile de kaçak dökümler anlık olarak kayda alınarak sorumlulara suçüstü yapılabiliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni insansız hava araçlı takip sistemi ile gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde, kaçak döküm yaptığı tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlemler uygulandığı belirtildi.