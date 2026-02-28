Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Cumartesi Pazarından kaldırımda izinsiz bir şekilde hurma fidanı satışı yapan Oğuzhan B. ile Anıl B.’yi gören İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, uyarı da bulundu. Kendilerini uyaran zabıta görevlileri ile Oğuzhan B. ile Anıl B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıslar, zabıta görevlilerine bıçakla saldırdı. Saldırı da Zabıta görevlisi R.B. (61) darp sonucu yaralandı. Yaralı memur hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Oğuzhan B. ile Anıl B. ise, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç