3. Lig 1. Grupta 13 haftadır rakiplerine boyun eğmeyen İnegöl Kafkasspor, şampiyonluk yolunda hata yapmamak için bu hafta kendi sahasında ağırlayacağı Polatlı 19626 SK takımını mutlak yenmesi gerekiyor. Kart cezası nedeniyle Yusuf Kaplan’ın forma giyemeyeceği maçta, forvet hattında Fatih Taşdelen’in forma giymesi bekleniyor.

Geride kalan 22 hafta sonunda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 45 puanla zirvede yer alan ekip, attığı 38 gole karşılık ise kalesinde 18 gol gördü.

Son 13 lig maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik alma başarısını gösteren Yeşil Siyahlılar, yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmaya çalışacak. Polatlı maçı sonrasında sırasıyla deplasmanda Etimesgut SK ve evinde Çorluspor1947 ile karşılaşacak olan İnegöl temsilcisi, her iki maçta da rakiplerinin karşısına lider çıkmaya çalışacak.

POLATLI 1926 SK NASIL BİR TAKIM?

Ankara temsilcisi geride kalan 22 hafta sonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak topladığı 18 puanla küme düşme hattında 15. sırada yer alıyor. 22 maçta attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 33 gol gören ekip, geride kalan haftalarda puan ya da puanlar alamaması durumunda düşme korkusunu daha fazla hissedecek.

9 hafta sonra Galata SK’yı geçerek, ligde kalma umutlarını yeşerten Polatlı 1926 SK, İnegöl Kafkasspor maçında puan çıkarmak istiyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig 1. Grup 23. Haftasında İnegöl Kafkasspor-Polatlı1926 SK arasında oynanacak olan lig maçı 1 Mart Pazar günü (yarın) saat 15.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.