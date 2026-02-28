Program çerçevesinde Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü de ziyaret eden Tuzcu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ocak ayında hizmete açılan Türk Ticaret Bankası Trabzon şubesinde de incelemelerde bulunan Tuzcu, bankanın bölge iş dünyasına sağlayacağı katkılara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Tuzcu, temasları kapsamında Trabzon Valisi Tahir Şahin ile de bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalar ve ekonomik gelişmeler üzerine istişarelerde bulundu.