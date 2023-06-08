Uzun yıllar Elazığ futboluna hizmet eden, kulüpsel bazda ülke futbolunda da bir çok takımda görev alan Metehan Kaçar, TFF 3. Lig’in yeni ekiplerinden temsilcimiz Kafkasspor’da genel müdürlük görevine getirildi.

1978 Elazığ doğumlu olan Kaçar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olduktan sonra uzun yıllar Elazığspor Kulübü’nde genel müdür olarak görev yaptı. Çankırıspor, Gebzespor, Bozöyükspor, Tarsus İdman Yurdu, Konyaspor, İnegölspor ve Bandırmaspor gibi kulüplerde de genel müdür ve sportif direktör olarak yapan Kaçar, son olarak Bandırmaspor’la TFF 1. Lig’de görev almıştı.

Kafkasspor yönetim kuruluyla biraraya gelen Kaçar, Kafkasspor’la 1 yıllık anlaşmaya vardı.

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