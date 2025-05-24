Yerlikaya, bu kabine döneminde iadesi sağlanan suçlu sayısının 337’ye ulaştığını belirtti.

Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. Almanya’da, “Reşit olmayan kişiye cinsel saldırı” suçundan aranan M.D.Ç. Hırvatistan’da, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek” suçundan ulusal seviyede aranan H.D. ise yine Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar.” ifadelerini kullandı. Operasyonda görev alan Adalet Bakanlığı çalışanlarına, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’na ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.