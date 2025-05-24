50 Yıllık Bekleyişte Son Dönemeç

Tokat’ın yarım asırlık içme suyu sorunu, Dartaş Barajı ile çözülüyor. AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Mustafa Arslan, beraberinde AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan ve DSİ Tokat 72. Şube Müdürü Ali Çetinkaya ile birlikte baraj sahasında kapsamlı incelemelerde bulundu.

Zorlu Aşamalar Geride Kaldı

Baraj inşaatında gelinen son durumu değerlendiren Milletvekili Arslan, projede zorlu kısımların tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"Şu anda Dartaş Barajı’nda yoğun bir çalışma sürüyor. Artık son aşamaya geçildi. Barajın bent kısmının inşasına başlıyoruz. Bu yatırım Tokat için sadece bir su projesi değil, aynı zamanda bir yaşam projesidir."

11 Milyon Metreküp İçme Suyu Kapasitesi

Dartaş Barajı, tamamlandığında Tokat’a yıllarca yetecek kapasitede içme suyu sağlayacak. Proje, 11 milyon metreküp içme suyu kapasitesi ve toplam 19 milyon metreküp depolama hacmi ile bölge halkına memba kalitesinde su temin edecek. Arslan, bu suyun bir kısmının "can suyu" olarak değerlendirileceğini de belirtti.

Kuyulardan Arındırılmış Kaliteli Suya Geçiş

Arslan, bu proje sayesinde Tokat’ın artık kuyu ve yeraltı sularına bağımlı olmayacağını vurguladı:

"Dartaş Barajı sayesinde artık Tokat halkı daha sağlıklı, daha temiz bir içme suyuna ulaşacak. İsale hattı ve arıtma tesislerinin ihalesi de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Bu yatırımlarla birlikte Tokat’ta içme suyu problemi yaklaşık 30 yıl boyunca gündeme gelmeyecek."

Geleceğe Yatırım: Çamağzı Barajı Yolda

Milletvekili Arslan, Dartaş Barajı sonrası için planlanan yeni yatırımlardan da söz etti. Tokat’ın gelecekteki su ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirilecek Çamağzı Barajı hakkında bilgi veren Arslan:

"30 ila 50 yıl sonrasını düşünerek planladığımız Çamağzı Barajı projemizle ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. Yakında ihale sürecine geçeceğiz."

Teşekkür ve Müjde: “Yeni Yatırımlar Yolda”

Milletvekili Arslan, projede emeği geçen herkese teşekkür ederken, Tokat’a yönelik yeni yatırımların da müjdesini verdi:

“Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, DSİ personelimize, mühendislerimize, işçilerimize ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Türkiye, her alanda olduğu gibi su yatırımlarında da büyümeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Tokat’ımıza yeni müjdelerimiz olacak. Dartaş Barajı Tokat’ımıza hayırlı olsun!”