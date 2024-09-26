Kadıköy’de yıkımı yapılan bir binanın duvarı, yıkım esnasında yanında bulunan caminin duvarına çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Koza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkımı yapılan bir bina yıkım esnasında yanında bulunan Ahmet Taci Büyükhanlı Camii’nin duvarına ve giriş bölümüne çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada göçük altında kalan birilerinin olmadığı tespit edildi. Cami duvarına çöken enkaz parçalarını yerinden kaldırma çalışmalarına başlandı. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.