Kırklareli'nde balıkçılık yapan Baran Eğer, palamudun tanesini 100-130 TL arasında sattıklarını belirterek, '1 kilo kıymanın kilosu zaten bin lira. Palamudun tanesi 750-800 gram geliyor 130 TL' dedi.

Kırklareli'nde çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını ve mesleğinin baba mesleği olduğunu belirten Baran Eğer, 1 Eylül'de başlayan balık sezonunun palamut açısından bereketli geçtiğini söyledi. Balıkçıların büyük bölümünün palamuda yöneldiğini ifade eden Eğer, vatandaşların da palamudu tercih ettiğini belirtti. Kıymanın bin TL palamudun tanesinin 130 TL olduğunu söyleyen Eğer, vatandaşlara balık yemeleri çağrısında bulundu. Eğer,' Kırklareli'nde çocukluğumdan beri balıkçılık yapıyorum. Bizde balıkçılık baba mesleği. Balık sezonuna 1 Eylülde vira bismillah dedik. Allah bereket verdi palamut bolluğu yaşanıyor. Tanesini 100-130 TL arasında satıyoruz insanlara pahalı geliyor. 1 kilo kıymanın kilosu bin lira. Palamudun tanesi 750- 800 gram geliyor' diye konuştu.

'Vatandaş palamut tercih ediyor'

Vatandaşın palamut balığını tercih ettiğini söyleyen Eğer, 'Geçen seneye göre fiyatlar aynı. Vatandaş şuanda palamut tercih ediyor, kayıkların hepsi de palamuda yöneldi, balıkçıların birçoğu istavrit tutmuyor. Geçen sene hamsi boldu hamsinin kasası geçen sene 500 TL idi, şimdi 3 bin TL. Balıklar az önce geldi kıpkırmızı kulakları, sabahın suyu, taş gibi balık. Denizlerde palamut bereketi var bol bereketli bir sezon olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı taze günlük balıklarımızı almaya beklerim. Palamudun tanesi 130 TL kesmesini, temizlemesini yapa biliriz. Bizde vatandaşa hizmet sınırsızdır' şeklinde konuştu.