Modifiye tutkunlarını Bursa'da buluşturan etkinlikte, Sakarya'dan gelen katılımcının aracında yaptığı alışılmışın dışındaki tasarım adeta fuara damga vurdu.

Otomobilinin bagajını adeta ufak çaplı bir garaja çeviren araç sahibi, bu alanı çok sayıda maket arabayla donattı. Kurulan minyatür garajın tam ortasında durmaksızın drift yapan hareketli oyuncak araç ise fuar alanını gezenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Şaşkınlıklarını gizleyemeyen pek çok ziyaretçi, gerçek bir otomobilin bagajı içerisindeki bu yaratıcı konsepti cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

"Sadece modifiye maliyeti 1,5 milyon lirayı aştı"

Özel tasarım aracını görücüye çıkarmak için Sakarya'dan Bursa'ya geldiğini dile getiren sahibi, otomobilinin üzerinde ciddi bir emek ve mesai bulunduğunu vurguladı. Aracın stop lambalarından jantlarına dek her noktasında özel bir işçilik olduğunu belirten modifiye tutkunu, "Aracımın her köşesi çok detaylı bir çalışmanın eseri. Bugüne kadar yaptığımız modifiye masrafı 1,5 milyon lirayı aşmış durumda" ifadelerini kullandı.

Fuar boyunca otomobil meraklılarının etrafından ayrılamadığı araç, bilhassa bagajındaki hareketli maket garaj şovuyla etkinlikte sergilenen diğer yüzlerce modelin arasından sıyrılmayı başardı.